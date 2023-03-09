企業放榜｜佐丹奴賺2.7億 增派末期息50%

佐丹奴(709)指，去年純利升41%，至2.68億元，末期息每股派15仙，漲50%，全年股息共23.5仙，多42.4%。期內銷售額37.99億元，增12.4%，去年下半年銷售額優於上半年，分別增13.1%及11.7%。毛利21.4億元，揚11.2%，毛利率56.5%，經營溢利4.25億元，漲61.5%。

香港及澳門銷售額減兩成

去年東南亞市場銷售額漲38%，至14.4億元，而海灣阿拉伯國家合作委員會揚21%，至6.35億元，內地則跌12.8%，至6.68億元；香港及澳門減近兩成，至2.86億元。

該股指，去年新冠疫情繼續肆虐，影響大中華經濟，內地和香港實施的行動管制措施嚴重打擊其經濟活動，故投放資源至東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場。由於大部分地區已撤銷社交距離的限制措施，故預期今年營商環境將較穩定。跨境旅遊已逐漸回復正常，然而，各地地緣政治狀況依然緊張，阻礙全球經濟復甦。將實踐地域多元化計劃，有助減少潛在的業務風險。進一步透過加盟和授權增加其於新興經濟地區的業務據點，並已於印度、毛里求斯、肯尼亞、加納及埃及取得顯著的成果。

另外，在電子商務方面，將加強完善其自有渠道，並將與第三方平台合作，加速線上業務的發展。內地及南韓線上銷售額已佔總銷售額近40%，現時則集中改善毛利率。