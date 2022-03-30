企業放榜｜俄被制裁盧布貶值 俄鋁：業績受影響

俄鋁(486)指，今年2月底及3月，若干國家及多邊組織宣布向俄羅斯聯邦、俄羅斯央行、多家俄羅斯銀行及若干俄羅斯政府相關實體和機構之公債實施新一輪制裁措施，以及針對多名人士實施個人制裁和若干其他限制。在地緣政治緊張局勢加劇情況下，證券及貨幣市場的波動性自上月以來顯著加劇，盧布兌一美元及歐元大幅貶值。該股預期該等事件將在多個經濟領域影響俄羅斯企業的活動，且目前無法準確量化該等事件的影響。

基於上述有關情況，該股可能於設備供應上面臨潛在性困難，導致投資項目進度延誤。由於整體不穩定性，加上俄羅斯央行將主要利率設定為20厘，直接推高當地盧布市場利率，導致一般外幣信貸融資或需要指定以盧布貨幣債務來替代，從而可能對本公司的財務業績產生負面影響。此外，俄羅斯政府近期宣布計劃改變對國內金屬銷售價格的監管，這可能對其盈利能力產生不利影響。

另外，為應對黑海及周邊地區無法避免的物流運輸困難，暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev地區的Nikolaev氧化鋁精煉廠。該精煉廠去年產量為180萬噸氧化鋁。此外，於本月20日，澳洲政府向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，及包括鋁土礦在內的鋁礦石實施即時出口禁止措施。除其他事項外，這措施將影響從澳洲出口的氧化鋁，其佔俄鋁需求近20%。

該集團正評估上述情況，及分析變化中且具不確定性的微觀和宏觀經濟條件對今年及其後財務與經營狀況可能產生的影響，將按要求或其認為有需要時作進一步公告。

去年純利飆 3.2 倍 不派息

俄鋁去年純利32.25億美元(約251.5億港元)，按年飆3.2倍，營業額119.9億美元，揚40%，毛利37.2億美元，漲1.5倍，每股盈利0.212美元。不派末期息。

該股現報4.86元，升5.9%或0.39元，成交約1億元。