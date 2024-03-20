企業放榜｜保誠新業務利潤漲45% 增派息9%

執行總裁華康堯(Anil Wadhwani)表示，宏觀經營環境充滿挑戰，多個業績指標仍錄得強勁表現，新業務利潤升45%。得益於在亞洲及非洲市場專注執行策略，同時亦彰顯代理及銀行保險分銷渠道頗具實力，及在多個主要市場佔據領先位置。推出全新策略至今已6個月，由提升客戶體驗、推動以科技驅動的分銷以至健康業務模式轉型，多個策略目標已初步取得良好進展。同時已招募健康、技術領域高級領導層人才，並在主要市場增聘專才，以期因應策略重點，不斷提升能力。

首兩個月銷售額持續增長

另外，他續指，銷售額於今年首兩個月持續增長，相信能夠達成2027年財務及策略目標，並加快為股東創造價值。其中包括至2027年，使新業務利潤相較2022年達致的水平實現15%至20%複合年增長率；及使有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘實現雙位數複合年增長率。

香港是主要增長動力

至於期內銀行保險新業務利潤減少8%至7.93億美元，由於內地及越南市況頗具挑戰。倘不包括該兩個市場，新業務利潤則多23%，其他11個市場錄得雙位數增長。銀行保險渠道年度保費等值銷售額按年升3%，受惠於香港及台灣增長帶動，而內地及越南銷量大幅下降，抵銷部分增幅。香港是主要增長動力，佔期內新業務利潤的45%，其新業務利潤及年度保費等值銷售額均按年上升三倍有餘。各分銷渠道及產品錄得廣泛增長。鑒於本地及內地旅客需求驅動因素保持不變，認為香港有機會實現持續增長。