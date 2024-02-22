企業放榜｜信置半年基礎多賺半成 中期息維持15仙

集團期內應店物業銷售總收入66.35億元，大升70.2%；應佔總租金收益17.767億元，升2.8%，上升主要由於通關以及遊客和商務旅客重遊香港帶動經濟氣氛、營業額租金上升和新物業貢獻增加；酒店收入8.11億元，多17%，經營溢利2.5億元，增10.6%。

信和置業(083)公在去年底止半年業績，期內純利26.16億元，按年多6.4%；基礎純利29.45億元，增5.1%；收入49.23億元，少22.9%；投資物業公平值虧轉盈，錄1,798.5萬元；財務收益大升93.8%，至11.73億元；每股盈利0.31元，基礎盈利0.35元；每股中期息維持0.15元。集團目前銀行存款441.3億元，扣除借貸8.32億元，淨現金432.98億元。

將推售 ONE CENTRAL PLACE 及柏瓏 III

集團指，未來將有多個新項目推售，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗的柏瓏III，項目已取得預售樓花同意書。此外預期今年將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第十三期物業發展項目。

截至去年底止，集團在中港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1,950萬方呎，各類型物業比例均衡：商業佔47.3%、住宅佔28.6%、工業佔10.1%、停車場佔8%及酒店佔6%。以土地狀況劃分，發展中物業為510萬方呎、投資物業和酒店為1,310萬方呎，及已完成銷售物業130萬方呎。土地儲備足以應付集團未來數年的發展需要。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。