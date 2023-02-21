企業放榜｜信置基礎溢利少36% 維持中期息15仙

信和置業(083)公布截至去年底止半年純利24.6億元，按年少41.8%，收入63.83億元，跌41.4%，投資物業公平值虧損1,432萬元，虧損幅度大縮83.7%，每股盈利0.31元，每股中期息維持15仙。撇除投資物業公平值變動的影響，基礎溢利28.023億元，少35.9%。

至於集團期內應佔總租金收益錄17.28億元，少3.9%，收入下降主要是第五波新冠肺炎疫情影響導致租金負增長，以及寫字樓出租率下降所致。集團投資物業組合整體出租率為91.1%，多0.8個百分點，其中商舖物業錄得最大增幅，出租率上升3個百分點，至94.9%，其次是工業物業，出租率上升1.4個百分點，至86.9%，而寫字樓和住宅物業出租率分別為87.3%及80.1%，分別少2.5個百分點及6.3個百分點。

期內，集團應佔物業銷售總收入38.99億元，大挫54.1%，主要來自出售項目包括何文田St. George’s Mansions和馬鞍山的Silversands，以及出售於過往財政年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括位於觀塘的凱滙、西貢的133 Portofino及內地漳州的信和•御龍天下。

49億銷售下半財年入帳 今年擬推6個新盤

集團指，今年截至2月15日，已售出111個單位，成交額逾30億元，集團應佔逾18億元。另外，集團未入帳合約銷售逾182億元，當中49億元在下半年入帳。集團於今年部署推出6個新盤，提供應佔伙數合共2,077伙單位，包括將軍澳日出康城凱柏峰III 258伙、元朗錦上路站柏瓏III 227伙、中環ONE CENTRAL PLACE 121伙、黃竹坑站第4期200伙，油塘通風樓項目634伙，以及日出康城第13期物業發展項目637伙。

信置主席黃志祥表示，預期加息周期壓力逐漸放緩，加上內地重新通關，將為香港住宅市場提供支持。集團已為短期內營運環境正常化做好充分準備，同時著眼於長期可持續增長。他稱，集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。另外，信置成為香港首間地產發展商於Global 100排行榜中，獲評為全球100大可持續發展企業之一，同時首次被列入標準普爾二零二三年《可持續發展年鑑》。