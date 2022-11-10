企業放榜｜偉易達半年多賺7% 料全年收入下跌

偉易達(303)公布9月底止半年純利8,200萬美元(約6.4億港元)，按年升6.6%，收入增4.5%，至11.65億元，毛利率28.3%，增0.9個百分點，中期息維持17美仙，每股盈利32.5美仙。

集團指，收入增加是由於物料供應改善令集團履行訂單情況好轉，北美洲和亞太區的銷售額因而上升；盈利能力則因為毛利率改善而有所提升。至於毛利率上升的主要原因是期內產品售價上升和材料成本減少，同時直接勞工成本和生產支出因生產力提升而受惠，抵銷了主要貨幣兌美元貶值及存貨撥備增加的負面影響。

分部業績方面，集團在北美洲的收入增加6.5%，至5.305億美元；歐洲收入減少3.2%，至4.704億美元；亞太區收入多27.9%，至1.522億美元，亞太區佔集團收入13.1%。

聚焦存貨管理 增加廣告和推廣開支

展望下半年，下半年的經營環境複雜和波動，高能源成本和高通脹的情況持續，並非之前預計屬短暫現象，導致利率持續上升，短期內未有見頂跡象。經濟增長因而急速放緩，消費者對價格更為敏感，並減少購買非必需品。上述情況導致銷售渠道庫存水平高企，令零售商延遲訂單。美元強勢亦為美國以外的零售商帶來額外壓力。同時，一些關鍵零件供應仍然緊張，物流成本亦比去年高。鑑於經營環境急劇變化，偉易達修改其全年展望，預期收入將按年下跌，而毛利率預期會保持穩定。集團已加強聚焦存貨管理，增加廣告和推廣開支，以確保產品於節日期間的銷情理想，同時亦收緊成本控制。儘管如此，集團指將繼續投資開發新產品及開拓地區市場，從而推動未來增長。