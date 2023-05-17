企業放榜｜偉易達去年少賺14% 末期息42美仙

冀電子學習產品今年復增長

集團指，去年度的宏觀經濟前景不明朗，而美國和歐洲通脹持續和利率高企所帶來的挑戰料將持續；加上消費者對價格依然敏感，購物意欲低迷，導致偉易達的客戶在下訂單和管理存貨時態度審慎。有見及此，集團以收入按年持平為目標，然而盈利能力料將回升，而在成本趨向下跌，電子學習產品和電訊產品業務所採取的措施將進一步提高邊際利潤。展望今年度，集團指成本趨勢顯得有利，由於近期的供應問題已大幅紓緩，即使相對小量的關鍵零件供應仍然緊張，材料成本料將下降。另外，內地直接勞工成本不再上升，勞動力供應充足，生產支出料將改善。同時隨全球經濟放緩，運費已回到疫情前水平。唯一例外是美國和歐洲的本地運輸成本仍然居高不下。隨北美洲和歐洲市場的銷售額回升，以及業務擴展至更多市場，電子學習產品業務於今年度將力求取得增長。

偉易達今日收報45元，跌0.85元或1.9%，成交額659萬元，市值113億元。