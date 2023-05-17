企業放榜｜偉易達去年少賺14% 末期息42美仙

偉易達(303)公布3月底止全年純利按年跌13.6%，至1.49億美元(約11.6億港元)；收入跌5.4%，至22.42億美元；毛利6.34億美元，少5.3%，毛利率28.3%，多0.1個百分點；每股末期股息42美仙，按年少17.7%，全年派59美仙，減13.2%。
北美收入挫8% 亞太區增24%
分區表現方面，北美洲去年度收入9.85億美元，少7.8%，溢利8,000萬美元，跌23.2%；歐洲收入9.17億美元，少10.6%，溢利6,180萬美元，失8.6%。兩市場倒退主要受累電子學習產品和電訊產品的銷售額下跌，抵銷了承包生產服務的升幅。亞太區收入3.16億美元，多23.8%，溢利增22.8%，至3,450萬元，主要受惠電訊產品和承包生產服務的銷售額上升，抵銷電子學習產品收入跌幅。
集團去年電子學習產品收入8.91億美元，大減13%；電訊產品收入3.78億美元，挫7.1%；承包生產服務則升3.7%，至9.72億美元。
冀電子學習產品今年復增長
集團指，去年度的宏觀經濟前景不明朗，而美國和歐洲通脹持續和利率高企所帶來的挑戰料將持續；加上消費者對價格依然敏感，購物意欲低迷，導致偉易達的客戶在下訂單和管理存貨時態度審慎。有見及此，集團以收入按年持平為目標，然而盈利能力料將回升，而在成本趨向下跌，電子學習產品和電訊產品業務所採取的措施將進一步提高邊際利潤。展望今年度，集團指成本趨勢顯得有利，由於近期的供應問題已大幅紓緩，即使相對小量的關鍵零件供應仍然緊張，材料成本料將下降。另外，內地直接勞工成本不再上升，勞動力供應充足，生產支出料將改善。同時隨全球經濟放緩，運費已回到疫情前水平。唯一例外是美國和歐洲的本地運輸成本仍然居高不下。隨北美洲和歐洲市場的銷售額回升，以及業務擴展至更多市場，電子學習產品業務於今年度將力求取得增長。
偉易達今日收報45元，跌0.85元或1.9%，成交額659萬元，市值113億元。