企業放榜｜優品360九個月賺1.68億 每股派息6仙

董事會預計本港以至全球經濟於短期內依然疲軟，旅遊及消費相關行業將持續 受壓。面對香港經濟及零售業營商環境不明朗因素，將以審慎樂觀態度拓展業務，並密切留意影響營運的各項不利因素的發展，因應市場變化迅速實施必要及適當的業務措施，以減低對業務營運的影響。將繼續以香港市場為發展核心，透過優化產品結構，涵蓋更多基本食品及必需品和加強研發自家品牌產品，迎合市場需要，鞏固及加強於零售市場的競爭力。

冀每年淨增加15間店

將調整店舖組合，並尋找適當機會拓展旗下主要零售品牌「優品360°」以及 環球美酒食品店「FoodVille」，分別在港、澳等地之店舖網絡，目標每年淨增加15間零售店舖。