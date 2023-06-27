企業放榜｜六福全年少賺7.7%維持派息 料今年淨增350店

零售分部收入方面，港澳及海外佔65.19億元，大升29.7%；惟內地佔23.07億元，則跌8.7%。受惠中港通關後港澳的旅客人流及消費大幅增加，加上黃金銷情暢旺帶動，集團的零售收入增加18.4%，至87.72億元，佔總收入73.2%，分部溢利在港澳零售復甦下大幅增加88.5%，至6.82億元，佔比為39.6%，分部溢利率為7.8%，多2.9個百分點。

去年全球淨增 296 店舖

六福指，年內在多品牌策略下共經營1個品牌及4個副品牌/產品線，全球淨增設296間店舖，包括淨增設219間「六福」店舖及於內地淨增設77間副品牌/產品線的店舖。

六福指由於低基數效應及受惠於港澳與內地於第四季度全面通關，港澳業務得以邁向復常，其回顧年度內的同店銷售增長亦能維持正增長。港澳復甦的勢頭於去年度首季保持，去年4月至6月21日的同店銷售增長約為70%，內地相對持平。

展望來年，六福指困擾全球的新冠肺炎疫情已經過去，各行各業都處於逐步復甦的階段。集團來年將會於香港市場淨增加5間店舖，並於海外增加5間自營店及5間品牌店。在內地政府持續推動「雙循環」並著力擴大內需政策下，集團對於其中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴展仍將集中於內地市場，並預期於來年淨增設350間店舖。