企業放榜｜六福半年賺近6.6億 中期息55仙

六福集團(590)公布9月底止半年中期業績，期內純利多0.6%，至6.58億元；收入微跌0.3%，至55.73億元；受黃金銷售佔比增加影響，毛利少2.9%，至14.56億元；毛利率26.1%，少0.7個百分點；而由於黃金對沖大幅轉虧為盈，經營溢利多4.9%，至8.18億元，每股基本盈利1.12元，中期息維持0.55元。

期內港澳同店銷售多26.1%，內地則減15.7%；淨增設157間店舖，全球共有2,966間店舖。分區收入方面，港澳零售收入28.33億元，增18.22%；內地則減5.9%，至10.39億元。

同店銷售第二季跌轉升

集團表示，儘管在高基數下，整體同店銷售增長在第二季度開始轉跌為升，其中香港及海外市場同店銷售增長因市場氣氛回暖及金價下跌帶動黃金產品需求激增而錄得較佳增長。可是，由於內地新冠肺炎疫情反彈及高基數效應，其同店銷售增長下降抵銷其他市場增長。港澳市場的消費勢頭於回顧期後仍能維持，今年10月及11月首3周的同店銷售有20%增長，而內地市場則有21%跌幅。然而，視乎疫情的發展，在零售網絡進一步擴展、內地封城措施陸續放寬及政府銳意落實推動經濟措施和消費支持政策下，加上下半年的低基數效應，集團仍以全年收入達雙位數字升幅為目標。