企業放榜｜六福去年多賺37% 末期息55仙

六福集團(590)公布3月底止全年純利按年增36.9%，至13.92億元，收入117.38億元，多32.5%，毛利升22.9%，至32.34億元，毛利率則減2.1個百分點，至27.6%，每股盈利2.37元，末期息0.55元，多一成，全年派1.1元，派息比率46.4%。

六福指，業績受惠低基數效應、零售氣氛恢復良好及黃金銷情暢旺，惟黃金毛利率因漸趨正常化而下調。集團期內淨增設443間店舖，至2,809間，當中「六福」店佔2,719間，整體同店銷售轉升45.4%，上年度為負39.9%，香港及竹澳門同店銷售增42%，內地則升40.1%，去年同期分別跌47.1%及4.7%。

分部收入方面，黃金及鉑金產品銷售額多48.6%，至55.27億元，佔整體銷售額52.7%，但毛利率則多19.9%，至9.81億元；定價手飾產品的銷售額升18.2%，至49.58億元，毛利率25.4%，少0.4個百分點。

來年收入目標雙位數增長

展望前景，六福指香港及內地分別於今年2月及3月經歷新冠肺炎疫情反覆，集團於今年3月至4月的整體同店銷售因此再度錄得下滑。然而，香港市場在疫情控制得以改善及在新一輪消費券幫助下，從今年4月開始銷情理想。因此，今年4月1日至6月21日在港澳地區的同店銷售增長錄得輕微升幅，內地市場包括自營店及品牌店的整體同店銷售於同一期間則錄得大約15%的跌幅。另外，集團的整體同店銷售增長於今年5月份再次錄得升幅。六福指，來年以收入達雙位數字升幅為目標，並期望於3年內利潤可創新高。