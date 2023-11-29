企業放榜｜六福業績創歷來次高 增派息三成

該股指，儘管香港及內地政府補貼大幅減少，但由於經營開支佔收入比率改善0.8個百分點至14.3%，令經營溢利增加。

未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利13.7億元，升37.5%，經調整未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則漲40.5%，至12.1億元。

早前已發盈喜的六福集團(590)，公布截至今年9月底止中期純利9.43億元，按年升43.3%，創集團中期業績歷史第二高，營業額74.8億元，增34.3%，毛利揚42.9%，至20.8億元，毛利率27.8%，揚1.7個百分點。經營溢利則增近四成，至11.4億元，每股盈利1.61元，中期息72仙，飆30%，派息率約45%。

期內整體同店銷售仍保持雙位數增幅，其中香港及澳門與內地通關後帶動旅客人流，令香港及澳門市場同店銷售大幅改善，內地同店銷售仍有跌幅，幸而其電子商務業務增長理想，成功抵銷其同店銷售的負增長。

10 月及 11 月同店銷售增長超過 50%

並受惠於低基數效應，10月及11月首三周的同店銷售增長超過50%；而內地市場(包括自營店及品牌店)則接近持平，單計11月份首三周更錄得雙位數字升幅。預期業務維持良好增長勢頭，疊加本財年第三季度低基數效應，以及預期受惠於營運槓桿效益，期望於本財年業績超越疫情前表現，並再闖高峰。