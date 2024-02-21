企業放榜｜冠君產業派息減13.9% 租金收益恐下跌

截至去年底物業組合總值629.5億元，減1%，從而亦令每基金單位資產淨值少2.4%至7.72元，資產負債比率22.8%，升0.3個百分點。期內應佔合營公司虧損擴大至6,900萬元，因持有27%少數權益的倫敦66 Shoe Lane物業重估減值。

期內花園道三號出租率保持約82.8%，租金收益因續租租金下跌，而減少9.2%至12.22億元，朗豪坊辦公樓出租率保持在93.3%水平，租金收益跌3.7%，至 3.5億元；朗豪坊商場租金收益升13.9%，至7.4億元，出租率約98.6%。

減息預期或可紓緩商用物業估值

該股指，受地緣政治緊張及部分地區爆發戰爭影響，今年全球經濟充斥不明朗因素，但通脹放緩及減息預期或可紓緩商用物業的估值和利息開支壓力。本地零售市場繼去年穩健復甦後，本地貨幣強勁或窒礙今年的增長，總括來說，今年整體復甦之路恐怕崎嶇不平，租金收益和每基金單位分派預料將續面臨下行風險。預期中減息行動或可在一定程度上減輕壓力。在充滿挑戰市況下，將繼續致力優化物業組合的租金收益及管理風險。