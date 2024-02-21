企業放榜｜冠君產業派息減13.9% 租金收益恐下跌

冠君產業信託(2778)指，去年可分派收入11.22億元，按年減13.6%，每基金單位派0.1683元，少13.9%。按去年12月29日的基金單位收市價2.45元計，相當於年度分派率6.9%。期內租金收入總額23.1億元，跌2%；物業收益總額19.46億元，挫4.2%。
該股今日收報1.77元，漲7.9%或0.13元，成交約2,327萬元。
物業組合總值減1%
截至去年底物業組合總值629.5億元，減1%，從而亦令每基金單位資產淨值少2.4%至7.72元，資產負債比率22.8%，升0.3個百分點。期內應佔合營公司虧損擴大至6,900萬元，因持有27%少數權益的倫敦66 Shoe Lane物業重估減值。
期內花園道三號出租率保持約82.8%，租金收益因續租租金下跌，而減少9.2%至12.22億元，朗豪坊辦公樓出租率保持在93.3%水平，租金收益跌3.7%，至 3.5億元；朗豪坊商場租金收益升13.9%，至7.4億元，出租率約98.6%。
減息預期或可紓緩商用物業估值
該股指，受地緣政治緊張及部分地區爆發戰爭影響，今年全球經濟充斥不明朗因素，但通脹放緩及減息預期或可紓緩商用物業的估值和利息開支壓力。本地零售市場繼去年穩健復甦後，本地貨幣強勁或窒礙今年的增長，總括來說，今年整體復甦之路恐怕崎嶇不平，租金收益和每基金單位分派預料將續面臨下行風險。預期中減息行動或可在一定程度上減輕壓力。在充滿挑戰市況下，將繼續致力優化物業組合的租金收益及管理風險。