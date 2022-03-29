企業放榜｜勝獅貨櫃多賺40倍 股息特息共派16仙

勝獅貨櫃(716)指，去年純利1.87億元美元(約14.5億港元)，按年飆升39.8倍，營業額11.5億美元，揚3.2倍，每股盈利7.73美仙，擬派末期息11仙及特別股息5仙，合共16仙。

該股指，撇除終止確認金融資產所得收益2,700萬美元，日常業務產生純利為1.59億美元。製造業務營業額11.1億美元創新高，揚3.5倍。製造業務實現乾集裝箱及ISO特種集裝箱總銷售量約34.7萬個廿呎標準集裝箱，平均售3521美元，漲1.7倍。價格上升部分歸因於物料成本(包括耐腐蝕性鋼材及用於集裝箱地板的膠合板)顯著上升，然而，隨著集裝箱需求放緩，有關價格於上季度開始緩和，惟人工成本仍因熟練勞工供應短缺而高企。

踏入2022年，隨著全球供應鏈擾亂情況逐漸緩和，加上集裝箱生產能夠滿足需求，預料乾集裝箱需求將保持穩定。乾集裝箱的平均售價已於上季開始回落，原因是去年的高產量令庫存上升及物料成本近期出現下降。但隨著新集裝箱船舶預期於2023年及2024年進行交付，該股管理層認為此後集裝箱需求將有所上升。

此外，財務狀況加強，將進一步開發各種用途的新產品，並向外尋求新的業務發展機會，以創造協同效應並提高整體盈利能力。

該股現報1.12元，跌3.5%，成交約4,264萬元。