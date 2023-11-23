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財經
2023-11-23 18:02:18

企業放榜｜友和上半年盈利飆9.2倍 研收購助增長

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企業放榜｜友和上半年盈利飆9.2倍 研收購助增長

友和經調整純利1,050萬元，挫33.5%，因本港消費者購買力受到全球經濟環境波動場情緒低迷的壓制。(資料圖片)

友和集團(2347)指，截至今年9月底止中期純利1028萬元，按年飆升9.2倍，因上市開支減少，以及銀行利息收入增加，每股盈利2.06仙，不派中期息。期內營業額3.96億元，跌11.6%，毛利率約14.9%，減0.2個百分點，經調整純利1,050萬元，挫33.5%，因本港消費者購買力受到全球經濟環境波動場情緒低迷的壓制。

期內總商品交易額4.3億元，減10%，截至9月底，註冊用戶104.8萬，增近兩成。

將繼續以「線上為主，線下為輔」方針為消費者提供更佳無縫OMO購物體驗。在線上方面，將進一步完善友和平台的功能，強調以用戶為中心，構建定制化的推薦引擎。在線下方面，將繼續評估於新界東及新界西增設兩間零售店可行性。惟市場不明朗因素持續，將密切關注市場趨勢及消費者行為轉變，確保經營策略與不斷變化的市場動態保持一致。

擬推手機應用程式

積極計劃手機應用程式(友和APP)開發，期望不久將來推出。隨著3P業務模式的推出，目前SKU數目已達約46,000個，多元化的產品組合將大幅提高顧客瀏覽及購物的頻率，為友和APP的推出提供了一個良好的基礎。同時積極尋求策略性收購以獲得更多增長機會，收購目標包括但不限於電子商務平台、上下游公司或品牌。

該股今日收報0.69元，無升跌，成交約19.3萬元。

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