企業放榜｜叙福樓可比較餐廳收入 回復疫前水平

叙福樓(1978)公布截至去年底止全年純利7,770萬元，按年少13.8%；收入1.06億元，增6.5%，當中餐廳營運收入佔10.58億元，多6.5%；每股盈利9.71仙，末期息7.77仙，多28.4%，由於集團未有派中期息，全年派息則較去年8.45仙少8%，息比率則由75%，升至80%。

去年淨增 8 店

集團去年自有品牌(即牛涮鍋、和平飯店、永華日常、煲仔王及好呷台灣火鍋)經營16間餐廳，特許經營品牌(即牛角、牛角次男坊、溫野菜及The Matcha Tokyo)經營37間餐廳，合共53店，按年淨增8間。叙福樓指，集團仍積極物色及把握發展機遇，餐廳從2019年底新冠肺炎疫情爆發前的38間，快速增長至去年底53間，為未來的收益增長鋪路。集團去年內合共開設了9間新餐廳，當中包括6間引入自日本東京的特許經營茶飲店品牌「The Matcha Tokyo」，以及一間自家開發的全新台式火鍋品牌「好呷台灣火鍋」。

全年純利 7770 萬

叙福樓指，去年初香港爆發第五波疫情期間，政府實施了嚴格的晚市堂食限制及社交距離措施，旗下餐廳亦因為疫情嚴峻而短暫停業，自4月下旬起，社交距離措施開始放寬，營業額迅速反彈，不但抵銷首季度虧損，更成功在全年逆市錄得盈利，盈利由上半年中期業績約680萬元，飆升至全年約7,770萬元。而下半年的可比較餐廳收入，已回復至接近疫情前2018年同期水平。撇除重大雜項項目，即政府補助、租賃修訂產生淨收益及就物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產計提的減值撥備後，下半年業務產生的核心除稅前溢利約為8,440萬元，按年增長約22.1%。