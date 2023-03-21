企業放榜｜同程旅行去年經調整淨利潤挫50.6%

同程旅行(780)去年轉盈為虧，全年蝕1.4億元(人民幣，下同)(約1.6億港元)，2021年度賺7.2億元，經調整淨利潤挫50.6%，至6.4億元，不派息。去年營業額65.8億元，跌12.6%，毛利47.8億元，下滑15.4%。經調整EBITDA跌24.6%，至14.3億元，經調整EBITDA利潤率21.8%，減3.5個百分點。

去年第四季經調整淨利潤瀉84.7%，至3,750萬元，收入減18.8%，至15億元，經調整EBITDA挫41.3%，至2.4億元。期內平均每月活躍用戶少11.5%，至2.1億，平均月付費用戶減21.1%，至2,430萬人。

已擴大酒店管理及旅行社業務迎復 甦

內地去年旅遊業又是一充滿挑戰的一年，新冠疫情對旅遊市場造成嚴重影響，至去年底，內地政府發布有關放寬疫情政策的新指引。全國已取消檢測要求並放寬了旅遊限制，為旅遊業帶來曙光。自春節旅遊高峰以來，復甦趨勢轉強，對內地旅遊業復甦持樂觀態度，並認為其將於今年出現顯著反彈。已擴大酒店管理及旅行社的業務覆蓋範圍，為中長期增長創造額外動力。另外，已重新開始開拓國際市場，以抓取更多業務增長機會。此外將尋求與策略吻合的投資機會，以推動業務未來增長。