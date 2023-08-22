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財經
2023-08-22 15:37:24

企業放榜｜名創優品去年純利升1.8倍 末期息0.103美元

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企業放榜｜名創優品去年純利升1.8倍 末期息0.103美元

名創優品去年毛利率38.7%，升8.3個百分點。(資料圖片)

名創優品(9896)公布截至6月底止全年純利17.7億元(人民幣，下同)(19億港元)，按年大升1.8倍；收入114.73億元，升13.8%；毛利44.43億元多44.7%，毛利率38.7%，升8.3個百分點；經調整EBITDA28.22億元，升99.7%；每股盈利1.47元，每股末期息0.103美元。

單計第四季，集團純利5.39億元，增1.6倍；收入32.52億元，多40.3%；毛利12.96億元，漲67.9%，毛利率39.8%，增6.5個百分點；經調整EBITDA8.55億元，多103.8%

名創優品業績｜7月平均單店GMV14%

集團截至6月底止門店數量5,791家，多592家，按季增長277家，當中位於中國的門店3,604家，升378家，按季增長221家；位於海外的門店2,187家，多214家，按年增長56家。集團又公布，今年7月門店平均單店GMV增長約14%，推動名創優品的中國線下門店GMV同比升逾25%；海外業務的GMV多約50%

名創優品業績｜確定每年派息率50%

創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，上季整體業績表現再創新高，收入和盈利層面都取得歷史性突破，經調整淨利潤超過5.7億元，升156%，經調整淨利潤率17.6%，按年多8個百分點。

首席財務官兼副總裁張靖京表示，集團最近明確未來股息政策，確定將支付不少於全年經調整淨利潤的50%作為股息。展望今季度，預計在更好的門店表現和門店網絡擴張的推動下，銷售額將繼續強勁增長，同時盈利能力將繼續按年優化。

名創優品現飆7%2.75港元，報41.95港元。

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