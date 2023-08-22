企業放榜｜名創優品去年純利升1.8倍 末期息0.103美元

集團截至6月底止門店數量5,791家，多592家，按季增長277家，當中位於中國的門店3,604家，升378家，按季增長221家；位於海外的門店2,187家，多214家，按年增長56家。集團又公布，今年7月門店平均單店GMV增長約14%，推動名創優品的中國線下門店GMV同比升逾25%；海外業務的GMV多約50%。

名創優品業績｜確定每年派息率 50%

創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，上季整體業績表現再創新高，收入和盈利層面都取得歷史性突破，經調整淨利潤超過5.7億元，升156%，經調整淨利潤率17.6%，按年多8個百分點。

首席財務官兼副總裁張靖京表示，集團最近明確未來股息政策，確定將支付不少於全年經調整淨利潤的50%作為股息。展望今季度，預計在更好的門店表現和門店網絡擴張的推動下，銷售額將繼續強勁增長，同時盈利能力將繼續按年優化。

名創優品現飆7%或2.75港元，報41.95港元。