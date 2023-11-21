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財經
2023-11-21 15:08:44

企業放榜｜名創優品季賺6.12億人幣 收入破頂近38億人幣

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企業放榜｜名創優品季賺6.12億人幣 收入破頂近38億人幣

名創優品截至今年9月底止第一季經調整EBITDA升52.8%，至10.1億元人民幣。(資料圖片)

名創優品(9896)指，截至今年9月底止第一季度純利6.12億元(人民幣，下同)，按年升48.8%，營業額37.9億元創新高，增36.7%，毛利15.8億元，漲60%，毛利率41.8%，多2個百分點，亦創新高。期內經調整淨利潤6.4億元，漲53.8%，經調整EBITDA52.8%，至10.1億元。

該股現報54.05港元，升3.3%1.7港元，成交約1.86億港元。

名創優品的創始人、主席兼首席執行官葉國富指，包括MINISO品牌的內地線下業務和海外業務，在這季度都保持40%以上同比增長，主要動力來源於單店GMV均保持近25%增速。另更多投入到海外直營市場的發展中，帶動海外直營業務收入連續兩個季度保持80%以上增速。在北美市場三季度收入同比增長近160%

葉國富又指，已提前一個季度完成此前規劃全年內地350450門店淨增長目標，並且預計在今年自然年度內再淨開100200個新店，及冀完成全年350450海外門店淨增長目標。展望未來，將專注於長期戰略目標，堅定地推進全球化、加強產品實力並優化門店網絡。

門店數目逾6000

首席財務官兼副總裁張靖京預期，門店表現進一步優化和門店網路擴張推動下，銷售額將繼續強勁增長，同時盈利能力將繼續按年優化。

截至9月底，門店數目逾6,000間，至6,115間為歷來最多，同比多819間，內地涉3,802間，增533間，海外涉2,313間，增286間。TOP TOY則有122間，多13間。

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