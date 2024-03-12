企業放榜｜名創優品季賺6.35億人幣新高 普通股每股派特息7.25美仙

名創優品目標是在2024至2028年期間，每年淨開900至1,100家新店。(資料圖片)

截至去年12月底名創優品門店達6,413家，同比增長973家，環比升298家，內地門店3926家，按年增601家，海外則有2487家，按年多372家。TOP TOY門店數量截至去年 底有148家，同比增長31家，環比揚26家。

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富指，又一個強勁季度為去年非凡旅程畫上圓滿句號。包括收入、毛利率和淨利潤在內所有關鍵業績指標再創下歷史新高。去年全球門店淨增逾1000間，有史以來最快的開店速度，目標是在2024至2028年期間，每年淨開900至1,100家新店，並保持不低於20%的收入年複合增長率。

首席財務官張靖京指，上市以來，通過派發股息和股份回購已累計向股東返還近28億元。未來資本分配策略將繼續平衡增長以及為股東帶來穩定和可預見回報的承諾。