企業放榜｜商湯去年經調整虧損 擴大至47億人幣

商湯(020)截至去年底止年度虧損收窄至60.93億元(人民幣，下同)(約69.4億元)，2021年則蝕171.77億元，主要由於優先股及其他金融負債的公允值虧損由135.26億元，大幅收窄至724萬元；收入38.09億元，按年減少19%；毛利25.42億元，跌22.4%，毛利率66.8%，減2.9個百分點；經調整淨虧損由14.18億元，擴大至47.36億元；經調整EBITDA虧損42.13億元，2021年度則蝕8.79億元；每股虧損0.19元，維持不派末期息。

智慧商業客減兩成 生活客增 23%

集團去年底止智慧商業的客戶有717個，按年少22.2%，實現收入14.64億元，跌25.2%；智慧生活的客戶量317個，多23.3%，實現收入9.55億元，多1.3倍，創歷史新高，佔集團收入比例由8.8%，增至25.1%；智能汽車的客戶量34個，無變動，實現收入2.93億元，增58.9%。另外，智慧城市業務實現收入10.96億元，下降48.8%。

集團去年底持有的銀行存款、在手現金、結構性存款及債券投資公允價值結餘總額166.03億元；資本負債比率-11.7%，代表淨現金狀況。扣除以股份為基礎的薪酬開支，研發投入37.99億元，增24%，2018年至今累計研發投入達128.47億元；研發隊伍達3,466人，佔員工總數的68%。

今年中推自然語言處理模型

集團指，去年SenseCore面向行業客戶開放能力，賦能行業客戶的模型開發。在其支持下，已經有超過10個依託SenseCore的大型模型訓練項目啟動，涵蓋了語言、文生圖、視覺、多模態等領域的自定義大模型開發，對外服務產生的收入迅速突破，佔比智慧商業整體收入超20%。SenseCore在今年對外服務產生的收入規模將大幅增加。展望未來，商湯將通用人工智能作為核心戰略目標，以期在未來幾年內實現AGI技術的重大突破，並利用SenseCore大裝置和大模型能力對智慧生活、智能汽車、智慧商業、智慧城市四大板塊進行升級。集團又提到，在自然語言處理(NLP)領域取得了重要突破，成功研發了千億參數量預訓練大模型，顯著提高了文本生成、人機對話等任務的性能，該模型和其能力將於今年中推出市場。

商湯今日收報2.68港元，跌0.13港元或4.6%，成交額7.9億港元，市值897億元。