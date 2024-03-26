企業放榜｜商湯去年虧損64億人幣 生成AI收入飆兩倍

商湯(020)公在去年底止全年虧損64.4億元(人民幣，下同)(約69.5億港元)，2022年則蝕60.93億元；收入34.06億元，按年少10.6%；毛利15億元，少41%，毛利率大降22.7個百分點，至44.1%；經調整虧損54.14億元，2020年為47.36億元；每股虧損0.2元，維持不派息。

商湯今日收報0.78港元，無升跌。

傳統 AI 收入降 四成

集團指，收入下降主要由於傳統人工智能(AI)收入下降所致，部分被生成式AI和智能汽車的收入增加所抵銷。集團去年生成式AI收入11.84億元，增幅199.9%，主要來源於市場對生成式AI模型訓練、微調和推理的需求爆發性增長。傳統AI收入下降41.1%，至18.38億元。隨著集團繼續將發展重點轉移至生成式AI，而主動收縮智慧城市業務，智慧城市的收入佔比下降明顯，從30%下降到了不到10%，反映公司對智慧城市的依賴度大幅降低。