企業放榜｜嗶哩上季虧損收窄 下調全年目標

嗶哩嗶哩(9626)公布截至6月底止第二季淨虧損收窄至15.48億元(人民幣，下同)(約16.6億港元)，去年同期蝕20.1億元；經調整淨虧損9.64億元，虧損額減少51%；淨營業額53.04億元，按年多8.1%；毛利潤12.28億元，多66.3%，毛利率23.1%，升8.1個百分點。

嗶哩季績｜毛利率升 8 個百分點

集團期內日均活躍用戶為9,650萬，按年增加15%。嗶哩預期全年淨營業總額將在225億至235億元之間。相比之下，之前所預期的淨營業總額為240億至260億元，調整主要是由於若干遊戲的推出延遲，以及非核心業務如IP衍生品及其他的收入貢獻低於預期。

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第二季度廣告收入增長36%，而用戶依舊保持高參與度，日均使用時長為94分鐘，用戶總使用時長多22%。展望下半年及未來，集團首要任務仍然是實現收入和社區的高質量增長，致力於向達至盈虧平衡的目標邁進。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，上季通過提升經營效率獲得了更高的槓桿效應，毛利造好，加上總運營費用和銷售及營銷費用分別下降14%和22%，令經調整淨虧損收窄。接下來，集團將繼續專注於推進這些舉措，以提高毛利潤，並朝著實現盈利的方向邁進。

嗶哩嗶哩今日收報124港元，升0.8港元或0.6%，成交額5.3億港元，市值509億港元。