企業放榜｜嗶哩去年虧損擴大至75億人幣 不派息

嗶哩嗶哩(9626)公布去年底止全年歸屬於股東淨虧損稍擴大至74.97億元(人民幣，下同)(約85億港元)，2021年虧損67.89億元；淨營業額218.99億元，按年多13%；毛利潤38.49億元，少4.8%，毛利率17.6%，少3.3個百分點；經調整股東應佔淨虧損66.91億元，2021年為54.78億元；每股淨虧損17.87元，維持不派息。

日活躍用戶增三成

集團去年月活躍戶增25.9%，至3.145億戶；日活躍用戶為8,650萬戶，增29.6%，每位活躍用戶平均每日用移動端應用的時長達94分鐘，推動平台上的用戶總使用時長同比增長46.7%。

分類收入方面，恃團去年廣告收入51億元，升12%；增值服務營業額87億元，多25.7%；移動遊戲營業額50億元，少約2%；電商及其他營業額31億元，揚9.2%。

預告今年虧損收窄

集團指，毛利率由2021年第四季度的19%，提升至去年同期的20.3%，去年下半年削減銷售及營銷開支26.5%。與此同時，集團已精簡人手及精簡非核心及表現欠佳的業務，去年下半年的淨虧損收窄32.8%。展望來年，集團指經過去年的積極適應及持續努力，已轉型為更專注及精簡的公司，今年新的行業變化要求更高效的運營，將繼續沿著這條道路走下去，把盈利放在首位，加快商業化進程並收緊支出。集團指，將繼續關注用戶質量以實現日活用戶的增長，並提升日活用戶佔月活用戶的比率，隨著持續加強該等措施的執行，預計今年將實現毛利率提升和虧損收窄。