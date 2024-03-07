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財經
2024-03-07 18:38:41

企業放榜｜嗶哩嗶哩上季虧損收窄至13億人民幣

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企業放榜｜嗶哩嗶哩上季虧損收窄至13億人民幣

B站上季經調整經營虧損6.3億元，按年收窄約53%。經調整淨虧損亦降至5.55億元。(資料圖片)

嗶哩嗶哩(9626)指，截至去年12月底第四季虧損收窄至12.96億元(人民幣，下同)2022年度則蝕14.94億元，經調整經營虧損6.3億元，按年收窄約53%。經調整淨虧損亦降至5.55億元。

營業額63.49億元，升3.3%，其中移動遊戲收入10億元，挫12%，增值服務收入28.57億元，增21.6%，廣告收入19.3億元，漲27%IP衍生品及其他收入5.55億元，削51%。經營虧損亦由23.3億元收窄至13億元。至於日均活躍用戶約1億，按年增8%

去年全年虧損48.1億元人幣

至於去年全年虧損48.1億元，2022年蝕75.1億元，營業額225.3億元，揚2.8%，經營虧損亦由83.6億元，減至50.6億元。經調整經營虧損34億元，收減46%

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿指，去年超300萬內容創作者在B站獲得收入，年漲30%。商業化進展也同時體現在去年廣告收入與增值服務收入增速上，分別同比增長27%14%。今年將持續推動社區增長與商業化的良性循環，為用戶、創作者和股東創造價值。

實現全年正向經營現金流

首席財務官樊欣指，專注於提高業務運營效率，從而實現毛利率增長及淨虧損收窄。上季毛利潤同比增長33%，毛利率連續6個季度持續增長，提升至26.1%，另外，去年實現了全年正向經營現金流，今年將致力於進一步提升財務表現。

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