企業放榜｜嗶哩嗶哩上季虧損收窄 毛利率升

嗶哩嗶哩(9626)公布截至去年12月底止季度淨虧損收窄至14.97億元(人民幣，下同)(約17億港元)，去年同期蝕20.96億元；經調整虧損13.14億元，去年度為16.6億元；淨營業總額61.42億元，按年多6.3%；毛利12.5億元，多13.8%，每股虧損3.77元。全年計，淨虧損則擴大至74.04億元，上年度為67.13億元，營業額218.99億元，增近13%，毛利38.49億元，少4.8%，每股虧損18.99元。

集團指，上季日均活躍用戶9,280萬人，多29%，月均活躍用戶增20%，至3.26億元，每月付費用戶2,810萬人，多15%。分部收入方面，期內移動遊戲營業額50億元，減少1%；增值服務營業額87億元，增加26%；廣告營業額51億元，多12%；電商及其他錄31億元，升9%。

未來續嚴控成本 改善利潤率

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第四季度日活用戶穩健增長，毛利率提升以及虧損收窄，完成了2022年的收官。首席財務官樊欣表示，第四季度毛利率提升至20.3%，且進一步收窄了經調整淨虧損，同比和環比分別收窄21%和26%。他又指，去年10月起通過回購可換股優先債券的方式，更加積極地對資產負債表進行管理，因此去年10月至今年1月期間，集團減少了未償還可換股優先債券的本金總額9.32億美元。展望未來，集團將保持嚴格的成本控制措施，同時繼續改善利潤率並進一步收窄虧損。

嗶哩嗶哩今日收報153.1港元，跌12.9港元，挫7.8%，成交額9.2億港元。