企業放榜｜嗶哩嗶哩第三季經調整虧損擴大至18億人幣

嗶哩嗶哩(9626，b站)截至今年9月底第三季虧損收窄至17.1億元(人民幣，下同)(約18.8億港元)，去年同期蝕26.77億元，今年第二季則虧損20億元。非公認會計準則經調整淨虧損17.6億元，去年則蝕16.2億元，

期內營業額57.9億元，升11.3%，毛利10.5億元，多3.5%，經營虧損18.48億元，去年同期則蝕18.78億元，投資收益1.78億元，去年則蝕7.2億元。

日均活躍用戶9,030萬，按年增25%，月均活躍用戶3.3億，漲25%；平均每月付費用戶2,850萬，揚19%。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿指，採取措施以鞏固業務基礎，收窄虧損，日均使用時長達到96分鐘的歷史新高，並實施包括合理規劃和分配人力資源以及縮減銷售和營銷費用在內的成本控制措施，以實現提高利潤率及收窄虧損。

期內移動遊戲營業額15億元，揚6%；增值服務營業額22億元，增16%，廣告營業額14億元，漲16%，電商及其他營業額7.57億元，增3%。

今季營業額料升 3.6%

該股預期第四季淨營業額將介乎60億元至62億元，即按季升3.6%至7.1%。今年3月已批准一項回購計劃，可於未來24個月內回購最多5億美元的美國存託股。截至今年9月底，購回總計約2,600萬股美國存託股，總成本為5,360萬美元。

該股今日收報108.6港元，升13.6%或13港元，成交約5.5億港元。