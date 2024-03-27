企業放榜｜嗶哩虧損收窄至48人幣 毛利增四成

嗶哩嗶哩(9626)公布去年底止全年虧損收窄至48.22億元(人民幣，下同)(約52億港元)，2022年則蝕74.97億元；經調整淨虧損亦收窄至34.14億元，2022則蝕67.02億元；淨營業額225.28億元，按年多2.9%；毛利54.42億元，增41.4%，主要是由於變現效率提高所帶來的平台運營相關成本減少；每股虧損11.67元；維持不派末期息。
嗶哩嗶哩今日收報81.75港元，跌3.05港元或3.6%。
廣告營業額多27% 移動遊戲少兩成
集團去年廣告營業額64億元，增加27%，主要是廣告產品的優化以及廣告效率的提高所致；增值服務營業額99億元，多14%，由於直播及其他增值服務的收入增加所致；移動遊戲營業額40億元，減少20%，主要是由於缺乏新遊戲推出以及若干遊戲收入貢獻較低所致，而於2023年，表現最佳的老遊戲例如《碧藍航線》和《命運—冠位指定》則營業額保持相對穩定；IP衍生品及其他營業額22億元，少29%，主要是由於來自轉授電競版權的收入減少。
嗶哩嗶哩去年研發開支45億元，跌6%，主要由於去年的研發人員人數下降及與終止部分遊戲項目相關的費用減少。
展望來年，集團指去年證明了提升毛利率、收窄虧損和維持增長的戰略和方法是行之有效的。今年工作重心與於去年一致，將通過加強技術基礎設施和改進產品，特別是對於廣告和增值服務業務，進一步提高商業化的能力。同時，集團將致力於進一步發展內容生態，使內容創作獲得更多收入並進一步擴大用戶群。隨著持續加強執行該等措施，預計可於今年進一步改善財務狀況。