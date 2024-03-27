企業放榜｜嗶哩虧損收窄至48人幣 毛利增四成

嗶哩嗶哩(9626)公布去年底止全年虧損收窄至48.22億元(人民幣，下同)(約52億港元)，2022年則蝕74.97億元；經調整淨虧損亦收窄至34.14億元，2022則蝕67.02億元；淨營業額225.28億元，按年多2.9%；毛利54.42億元，增41.4%，主要是由於變現效率提高所帶來的平台運營相關成本減少；每股虧損11.67元；維持不派末期息。

嗶哩嗶哩今日收報81.75港元，跌3.05港元或3.6%。

廣告營業額多 27% 移動遊戲少兩成

集團去年廣告營業額64億元，增加27%，主要是廣告產品的優化以及廣告效率的提高所致；增值服務營業額99億元，多14%，由於直播及其他增值服務的收入增加所致；移動遊戲營業額40億元，減少20%，主要是由於缺乏新遊戲推出以及若干遊戲收入貢獻較低所致，而於2023年，表現最佳的老遊戲例如《碧藍航線》和《命運—冠位指定》則營業額保持相對穩定；IP衍生品及其他營業額22億元，少29%，主要是由於來自轉授電競版權的收入減少。