企業放榜｜國際家居零售多賺16% 中期息12仙

日本城母企國際家居零售(1373)指，截至今年10月底止中期純利升16%，至1.1億元，營業額13.86億元創新高，揚5.5%，毛利6.46億元，亦漲近半成，中期息每股派12仙，增逾14%。

倘撇除新冠肺炎疫情有關的補貼收入，以及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，期內經調整利潤增長10.3%，至8374萬元。

該股指，為進一步推動銷售和提高毛利率，提供更多家庭快速消費品和OEM產品的種類，並繼續將自家品牌產品增加到不同的類別範圍上，以提供更豐富多元的自家品牌產品組合。亦積極探索新的產品類別，例如食品、3C產品、健康和智能生活產品以豐富產品種類。

集團在香港、新加坡、澳門、馬來西亞東部等地共有超過380間店舖，本港現有320間，未來將繼續物色合適的地點開設新店，尤其是在新發展的住宅地區以及新建的公營房屋，藉此擴大零售市場份額。對中長期的前景發展仍然保持正面的態度，業務重點仍然是香港、新加坡和澳門，並在潛力較大的地區開設新店舖。

港同店銷售升 45%

期內本港市場收入增5.6%，至12.27億元，同店銷售升4.5%，去年同期為跌4.2%。

截至10月31日止，其現金及現金等價物約為4.68億元，大部分現金及銀行存款以港元並以3 個月內到期的定期存款。