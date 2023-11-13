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財經
2023-11-13 18:21:02

企業放榜｜壽司郎母企全年賺79億日圓 香港貢獻幾多？

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企業放榜｜壽司郎母企全年賺79億日圓 香港貢獻幾多？

壽司郎等品牌母企Food and Life Company指，截至今年9月底全年業績，純利78.99億日圓，按年增近1.2倍。(資料圖片)

壽司郎(Sushiro)及居酒屋「杉玉SUGIDAMA」等品牌母企Food and Life Company日前公布截至今年9月底全年業績，純利78.99億日圓(4.1億港元)，按年增近1.2倍，營業額3014億日圓，升7.3%，經營溢利110億日圓，多8.7%。經調整EBITDA1.9%，至256.6億日圓。末期息每股派22.5日圓。

預告明年度純利減18%

另外，該股預期截至明年9月底全年純利65億日圓，按年料減17.7%，預期營業額料升16%，至3,500億日圓、經營溢利料揚4.5%，至115億日圓，預期經調整EBITDA1.3%，至260億日圓。

該股指海外業務主要受到日本啟動排放福島核廢水，內地禁止輸入日本水產等影響，但期內內地新增25間店，香港則開8間、泰國及新加坡各涉6間及1間，令海外地區壽司郎店舖共130間。海外業務收入共661.3億日圓，按年增72.7%，盈利52.9億日圓，漲1.4倍，主要由香港、台灣及泰國帶動。

其中香港營業額涉233.6億日圓，按年升67%，佔海外市場35.3%比重，佔整體收入7.7%比重，香港區EBITDA48.2億日圓，佔整體EBITDA19%，亦為海外市場貢獻最大。

香港擬再開分店至54

另外，該股計劃未來一年資本開支約905億日圓，日本及海外市場分佔44%56%比重，未來3年海外店舖數目增至約400間，其中香港店舖數目由現時28間，於2026年度增至5254間，內地店舖數目則由34間，增至201203間。同時計劃開拓新市場。

 

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