企業放榜｜壽司郎母企全年賺79億日圓 香港貢獻幾多？

壽司郎(Sushiro)及居酒屋「杉玉SUGIDAMA」等品牌母企Food and Life Company日前公布截至今年9月底全年業績，純利78.99億日圓(約4.1億港元)，按年增近1.2倍，營業額3014億日圓，升7.3%，經營溢利110億日圓，多8.7%。經調整EBITDA揚1.9%，至256.6億日圓。末期息每股派22.5日圓。

預告明年度純利減 18%

另外，該股預期截至明年9月底全年純利65億日圓，按年料減17.7%，預期營業額料升16%，至3,500億日圓、經營溢利料揚4.5%，至115億日圓，預期經調整EBITDA多1.3%，至260億日圓。

該股指海外業務主要受到日本啟動排放福島核廢水，內地禁止輸入日本水產等影響，但期內內地新增25間店，香港則開8間、泰國及新加坡各涉6間及1間，令海外地區壽司郎店舖共130間。海外業務收入共661.3億日圓，按年增72.7%，盈利52.9億日圓，漲1.4倍，主要由香港、台灣及泰國帶動。