企業放榜｜大新系中期盈利齊升

大新系公布中期業績，大新金融(440)中期純利9.2億元，按年增9.4%，淨利息收入漲15%，至23.3億元，淨服務費及佣金收入跌22.4%，至3.6億元，期內信貸減值虧損1.5億元，減48%。中期息每股派0.36元。

該股指，期內淨息差上升至1.93%，去年上半年為1.74%。淨服務費及佣金收入跌約22%，主要由於投資及證券交易收入減少，以及由於與泰禾訂立之香港及澳門分銷協議於去年下半年終止因而並無銀行保險費收入之攤分入帳所致。

減值支出整體受控

另外，該股指，貸款需求將繼續受到高息環境影響，預期投資情緒及貸款需求將維持低迷。上半年信貸質素有所改善，預期今年下半年減值支出整體受控。惟若經濟增長放緩，若干下行風險仍然存在。隨著聯儲局上調美國息率，香港於上半年加息，預期下半年加幅將減少。在當前經濟環境下，預期核心市場將逐步增長，下半年保持謹慎展望，並繼續以審慎的態度。