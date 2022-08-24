企業放榜｜大新金融中期少賺半成 中期息33仙

大新系公布中期業績。大新金融(440)指，中期純利8.3億元，按年減5.5%，淨利息收入升3%，至20.2億元，淨服務費及佣金收入跌25.2%，至4.7億元，信貸減值虧損增1.6倍，至3億元。中期息每股派0.33元。

該股指，期內淨利息收入增加，因期內賺息資產總額有所增加，惟貸款增長疲弱，淨息差1.74%，與去年同期持平，服務費及佣金收入下跌，因今年1月開始新冠肺炎第五波疫情，影響導致投資情緒薄弱及銀行交易量下降。於澳門的附屬銀行上半年表現大幅下跌。內地附屬公司的表現較去年同期穩定，應佔聯營公司重慶銀行(1963)的溢利增加約5%。信貸減值支出增加，主要為企業銀行業務以及澳門附屬銀行之信貸情況轉差。部分較高之信貸成本與內地房地產相 關業務的風險有關。零售銀行業務的信貸質素大致良好，期內錄得減值支出下降。

該股預期貸款需求仍然低迷，目前難以預測信貸質素會於短期內強勁復甦。然而，由於上半年採取行動增加了對若干企業客戶的減值支出，並不預期下半年之減值支出會按上半年的同樣幅度增加。隨著失業率有所下降，零售銀行業務信貸狀況可望維持相對穩定。另外，隨著美國加息，料淨息差下半年料有改善空間。

大新銀行半年純利 11 億

另外，大新金融旗下大新銀行(2356)中期純利10.99億元，少1%，淨利息收入20.2億元，增2.9%，淨服務費用及佣金收入則少24.9%，至4.82億元，每股盈利0.78元，中期息維持0.1元。