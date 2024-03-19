企業放榜｜大酒店敦敬文：歐美客今季起見回流 完全恢復仍需時

大酒店(045)交出3年以來首次錄得盈利的全年業績報告，並重新派發股息，集團行政總裁郭敬文表示，旗下酒店以香港、上海及北京仍未恢復至新冠肺炎疫情前水平，主要由於美歐長途優閒客仍未恢復，部分原因是西方對區內觀感仍負面。不過他指，今年首季起已開始見到歐美客開始回流，相信有機會逐步恢復，惟目前歐美客比例仍遠低疫情前水平，並仍難預測重返疫前水平的時間。

郭敬文指，數周前招待歐美豪華旅行社相關人員來港參觀，部分為通關後首次來港，並表示大開眼界，對香港環境及情況感到驚喜。他認為，港府以盛事經濟吸引遊客的方向正確，而香港人亦要協力向外推銷，給予世界正面訊息。至於港府明年重徵酒店房間稅，他指最重要是維持香港吸引力，「吸引到旅客，收唔收稅都唔係問題」。