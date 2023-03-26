企業放榜｜太保去年少賺8% 末期息1.02元人幣

中國太平洋保險(2601)公布去年底止全年純利246.09億元(人民幣，下同)(約281億港元)，按年少8.3%；已賺保費3,688.78億元，增8.6%；賠付支出1,481.47億元，少0.4%；每股收益2.56元，每股末期息1.02元，多20%。

新業務價值跌 31%

集團期內實現保險業務收入2,253.43億元，多6.5%，其中新保收入增長35.8%，增速逐季提升；實現營運利潤308.35億元，升9.1%。個人壽險客戶13個月保單繼續率提升7.7個百分點，退保率下降0.2個百分點。集團去年末內含價值為3,981.91億元，增長5.7%；新業務價值為92.05億元，跌31.4%；其中，下半年新業務價值漲13.5%。受渠道、產品結構變化影響，新業務價值率11.6%，跌11.9個百分點。

太保香港淨虧損 6900 萬人幣

分類業績方面，集團旗下太保產險全年實現保險業務收入1,703.77億元，增長 11.6%；綜合賠付率 68.5%，降 1.1個百分點；太平洋安信農險去年實現保險業務收入25.85億元，增長56.6%，淨利潤2.13億元，多153.6%；太保香港實現保險業務收入6.05億元，淨虧損0.69億元。

另外，集團去年月均保險營銷員27.9萬人，大跌46.9%，期末保險營銷員24.1萬人。

太保指，今年內地經濟進入恢復增長期，國家仍將堅持積極的財政政策和穩健的貨幣政策，推動經濟運行整體好轉，預計權益市場有估值修復的內在需要，伴隨經濟增長恢復，企業盈利有一定的改善空間，投資價值將逐步顯現。固定收益資產投資仍需強化信用風險管控，重點關注利率債和高信用等級資產的配置。

太保上周五報20.6港元，跌1.05港元或4.9%，成交額3.91億港元，市值571.8億港元。