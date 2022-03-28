企業放榜｜太興少賺16% 派4.95仙

太興集團(6811)公布去年底止純利9,971萬元，按年少16.2%，收入31.73億元，升13.4%，毛利22.95億元，多16.1%，毛利率增1.7個百分點，至72.3%，員工成本則大升近31%，至10.82億元，佔收入34%，每股盈利9.94仙，末期股息4.95仙，降22.9%，全年共派7.45仙，派息比率75%。

集團指，正積極優化工作流程以進一步降低員工成本，包括加大數碼工具及系統的投入力度，例如設置二維碼自助點餐系統，但由於缺乏「保就業」計劃津貼，員工成本於去年急升，倘撇除保就業因素，員工成本對收益比率較2020年年有所下降。

旗下「敏華冰廳」繼續成為收益增長的主要驅動力之一，為第二大的收益來源，去年收益增54.2%，至7.6億元，佔總收益24%，期內在香港及內地分別增設7間及13間新店，餐廳總數增至58間。至於旗艦品牌「太興」發展相對成熟，去年錄收益14.64億元，少0.6%，佔總收益46.1%，繼續成為最大收益來源。「亞參雞飯」收益飆4.1倍，至1.4億元，相信這種營運模式對其未來發展及競爭力不容小覷，現有7間店。

銀行貸款已全數還清

集團強調，撇除「保就業」計劃津貼、其他政府補貼及租金減免，去年業績表現比2020年顯著改善，並指銀行貸款已全數還清，其現金及現金等價物錄4.53億元，少約19%。

太興今日收報1.14元，無升跌，成交額76.47萬元。