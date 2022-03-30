企業放榜｜太陽城去年蝕5億 轉型度假村營運商

前主席、「洗米華」周焯華被捕後，太陽城集團(1383)公布首份全年業績，去年虧損5.2億元，對上年度同期則賺8億元，持續經營業務收入增87%，至3.4億元，毛利多2.32倍，至9,011萬元，不過由於旗下合營公司錄權益貸款減值3.14億元，加上有合營公司虧損擴大至4.4億元，以及物業、經營權及設備減值虧損2.87億元，大幅拖低盈利，每股虧損7.91仙，維持不派息。

太陽城指，雖然澳門過去曾是亞洲的博彩勝地，貴賓博彩曾是博彩收益的主要來源，但最近已不再依賴貴賓廳業務，由於澳門目前已幾乎沒有貴賓廳中介人的業務，可滿足貴賓博彩設施高端需求的供應近幾消失。隨著集團繼續轉型為泛亞洲綜合度假村營運商，將在綜合度假村中注重所有傳統博彩業務的分部，包括貴賓、高端中場、中場、角子機及非博彩業務。

推遲俄羅斯水晶虎二期發展

另外，太陽城於俄羅斯遠東地區營運綜合度假村水晶虎宮殿，集團指項目並無任何銀行借款的情況下一直自行支撐營運，然而須調整業務以適應動蕩的營商環境，並尋求在可能面臨的新限制下開展業務的方法。鑒於俄羅斯最近的地緣政治緊張局勢，集團現時對水晶虎宮殿的未來階段持謹慎態度，經考慮新冠肺炎疫情持續負面影響，尤其是對國際旅遊的限制及經濟不確定性，決定推遲水晶虎宮殿二期的發展，其目前的目標是不早於2025年開業，並將因應不斷變化的市場情況逐步分階段推出。