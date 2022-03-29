企業放榜｜奈雪的茶經調整業績轉虧 不派息

奈雪的茶預計將新開350家奈雪的茶茶飲店。(資料圖片)

奈雪的茶(2150)公布去年底止全年虧損擴大至45.25億元(人民幣，下同)(約55.5億港元)，2020年度則蝕2.03億元，收入42.97億元，按年大升40.5%，經調整業務轉盈為虧，2020年度淨利潤1,660萬元，去年則蝕1.45億元，每股虧損3.28元，不派息。

期內奈雪的茶茶飲店錄得門店經營利潤5.92億元，升68.4%，經營利潤率為14.5%，多約2.3個百分點，收入40.67億元，多41.7%，當中店內收銀佔11.47億元，增31.6%；小程序佔14.23億元，多31.3%，外賣訂單佔14.98億元，漲63.5%。

集團去年底止註冊會員數量4,330萬，活躍會員700萬名，活躍會員複購率約35.3%。集團在80個城市擁有817間奈雪的茶茶飲店，均為自營，去年淨新增326間。

今年預計新開 350 家店

展望來年，奈雪的茶指將繼續堅定落實「加密」戰略，在現有的一線、新一線和重點二線城市加大門店密度，提高品牌勢能。今年預計將新開350家奈雪的茶茶飲店，與去年中上市時的招股章程所述計劃基本一致，惟將進一步增強對新開茶飲店預計盈利能力的要求。

截至去年底持有現金及現金等價物40.52億元，冀今年錄得正自由現金流以支持業務發展，將嚴格控制人力成本。