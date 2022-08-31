企業放榜｜奈雪虧損收窄 門店經營利潤挫五成

奈雪的茶茶飲店錄得門店經營利潤1.96億元人民幣，按年下降49.2%。(資料圖片)

奈雪的茶(2150)公布截至6月底止半年虧損收窄至2.54億元(人民幣，下同)(約2.7億港元)，去年同期則蝕4.32億元，收入20.45億元，跌3.8%，經調整虧損2.49億元，去年同期錄盈利4,820萬元，每股虧損0.15元，維持不派中期息。

集團指，上半年受新冠肺炎疫情持續影響，尤其在奈雪的茶茶飲店較為密集的高線城市，影響業績表現，奈雪的茶茶飲店錄得門店經營利潤1.96億元，按年下降49.2%，經營利潤率為10.4%，跌8.8個百分點；而集團經營活動所得現金淨額按年下降72.8%，1.03億元。

註冊會員半年多 570 萬

另外，自集團2019年建立會員體系以來，會員數量持續增長，6月底止註冊會員數量達到約4,900萬名，較去年底增長570萬名；活躍會員總數720萬名，活躍會員複購率約33.6%，按年提升3.3個百分點。而6月底止集團在85個城市擁有904間奈雪的茶茶飲店，均為自營，上半年淨新增87間。

展望下半年，奈雪的茶指受疫情等因素影響，外部環境不確定性大幅增加，預計下半年將仍然充滿挑戰，集團在過去一段時間持續推動降本增效，降低經營槓桿，提升韌性，並已見到初步成效；未來將繼續推動優化工作。

奈雪的茶今日收報5.71港元，升0.2港元或3.6%，成交額456萬港元。