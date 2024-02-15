企業放榜｜宏利去年核心盈利升15% 季息0.4加元

內地客 APE 銷售額較疫前多逾兩倍

集團指，在亞洲繼續加強在中國内地訪客(MCV)市場方面的實力，以配合在香港本地市場的龐大業務，期間進一步擴展內地指定醫院名單，使其覆蓋範圍延伸至3,000多家內地醫院，並在香港開設了第二間高端客戶服務中心。集團指，在經營MCV業務上的持續投資，帶動2023年來自MCV客戶的年度化保費等值(APE)銷售額錄得穩健增長，而且是2019年新冠肺炎疫情前水平的兩倍多。另外，亞洲和加拿大的強勁表現推動了去年的新造業務業績，APE銷售額、新造業務價值和新造業務CSM分別增長了12%、10%和12%。