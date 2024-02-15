企業放榜｜宏利去年核心盈利升15% 季息0.4加元

宏利金融(945)公布去年底止業績，去年度歸於股東的收入淨額為51.03億加元(約294.6億港元)，2022年度則虧損19.33億加元；核心盈利66.84億加元，按年多15.2%；每股盈利2.61加元。集團期內新造業務價值23.24億加元，增12.7%。集團每股普通股派發季度息0.4加元，多9.6%。
倘單計去年第四季，宏利歸於股東的收入淨額16.59億加元，大升81.3%；核心盈利17.73億加元，漲14.9%；每股盈利0.86加元；新造業務價值6.3億加元，多20.2%。
亞洲區核心盈利增9% 加拿大多7%
分區表現方面，亞洲區去年歸於股東的收入淨額9.95億加元，升92.8%；核心盈利15.18億加元，漲9.1%；新造業務價值12.06億元，升2.1%。加拿大去年歸於股東的收入淨額11.91億加元，轉虧為盈；核心盈利14.87億加元，多7.2%；新造業務價值4.9億加元，增35.4%。美國方面，歸於股東的收入淨額4.73億元，轉虧為盈；核心盈利多8.5%，至13.04億加元；新造業務價值1.53億加元，升21.4%。
內地客APE銷售額較疫前多逾兩倍
集團指，在亞洲繼續加強在中國内地訪客(MCV)市場方面的實力，以配合在香港本地市場的龐大業務，期間進一步擴展內地指定醫院名單，使其覆蓋範圍延伸至3,000多家內地醫院，並在香港開設了第二間高端客戶服務中心。集團指，在經營MCV業務上的持續投資，帶動2023年來自MCV客戶的年度化保費等值(APE)銷售額錄得穩健增長，而且是2019年新冠肺炎疫情前水平的兩倍多。另外，亞洲和加拿大的強勁表現推動了去年的新造業務業績，APE銷售額、新造業務價值和新造業務CSM分別增長了12%、10%和12%。
宏利又表示，與2022年相比，2023年核心盈利的增長主要由於保險體驗的提升、利率上升的淨影響以及業務增長所致。但預期信用虧損(ECL)、業績相關成本同告上揚，以及技術投資增加，則抵銷了上述部分升幅。與2022年的撥備相比，由於該年颶風撥備的更新，2023年集團在財產和意外再保險業務方面的保險體驗得到顯著改善。