企業放榜｜宏利上季轉賺近60億 派息0.365加元

宏利金融(945)公布今年第二季歸於股東的收入淨額10.25億加元(約59.8億港元)，去年同期則虧損21.19億加元；核心盈利16.37億加元，升7.3%；每股普通股攤薄盈利0.5加元。期內首年標準保費(APE)銷售額16.33億加元，多近16%；新造業務價值總額5.85億加元，增14.7%。第二季季息每股0.365加元。

半年計，宏利中期歸於股東的收入淨額24.31億加元，去年則蝕33.39億加元；核心盈利31.68億加元，多8.5%；每股普通股攤薄盈利1.23元。半年APE銷售額32.33億加元，多7.1%；新造業務價值總額10.94億加元，升6.8%。

宏利今日收報151元，跌0.4元或0.3%，成交額42.75萬元，市值2,761億元。

宏利業績｜亞洲 APE 銷售額飆 26%

分區業績方面，亞洲在香港及「亞洲其他地區」的增長帶動下，APE銷售額上升26%，日本銷售額回落則抵銷了部分升幅。香港APE 銷售額增長了1倍，反映中港自今年2月恢復通關後主要在內地訪客回歸的帶動下，經紀及銀保渠道的銷售額均錄得強勁增長。「亞洲其他地區」的APE銷售額上升12%，其中內地的銀保渠道銷情錄得增幅，但越南及環球高端客戶業務的銷售額回落則抵銷了部分升幅。亞洲在銷量上升的帶動下，新造業務價值較去年第二季增長3%，但業務組合的因素則抵銷了部分升幅。