企業放榜｜富途上季Non-GAAP盈利增44%

富途牛牛和moomoo App註冊用戶數達2,109萬，按年增10.1%；富途開戶客戶數達到349 萬，揚11.4%；有資產客戶總數達165萬，升14.2%。第三季度淨增有資產客戶6.5萬，期末客戶資產達4,681億元，期內客戶留存率保持在 98%以上。

資產管理規模達 519 億

財富管理業務持續高速增長，富途大象財富資產管理規模達519億元，按年翻倍，公募基金升85.9%，另類投資產品(包括債券)漲284.6%。最新百億元資產管理規模增長耗時僅兩個多月，增速加快。機構及高淨值客戶貢獻超過50%。上季度富途大象財富各品類均穩定增長，結構性產品AUM按季增長超過50%；債券認購額升86%，主要來自美國國債交易；另類資產按季增長超過60%，其中通過投研服務(如熱點風向標)及工具產品(如美債計算機)帶來的增長轉化近一半。