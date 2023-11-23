熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-23 18:44:12

企業放榜｜富途上季Non-GAAP盈利增44%

分享：
企業放榜｜富途上季Non-GAAP盈利增44%

富途第三季純利10.9億元，增44.6%，Non-GAAP實現淨利潤11.58億元。(資料圖片)

富途控股指，第三季純利10.9億元，增44.6%，非美國通用會計準則(Non-GAAP)實現淨利潤11.58億元，按年增43.7%，營業額升36.2%，至26.5億元，交易佣金及手續費收入10.1億元，升5.4%，利息收入15.1億元，飆逾七成，其他收入(財富管理及企業服務等)1.37億元，揚28%

富途牛牛和moomoo App註冊用戶數達2,109萬，按年增10.1%；富途開戶客戶數達到349 萬，揚11.4%；有資產客戶總數達165萬，升14.2%。第三季度淨增有資產客戶6.5萬，期末客戶資產達4,681億元，期內客戶留存率保持在 98%以上。

資產管理規模達519

財富管理業務持續高速增長，富途大象財富資產管理規模達519億元，按年翻倍，公募基金升85.9%，另類投資產品(包括債券)284.6%。最新百億元資產管理規模增長耗時僅兩個多月，增速加快。機構及高淨值客戶貢獻超過50%。上季度富途大象財富各品類均穩定增長，結構性產品AUM按季增長超過50%；債券認購額升86%，主要來自美國國債交易；另類資產按季增長超過60%，其中通過投研服務(如熱點風向標)及工具產品(如美債計算機)帶來的增長轉化近一半。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受