企業放榜｜富途去年經調整利潤增46% 股價挫一成

美國上市的富途證券母公司富途控股公布去年底止全年業績，集團去年總營收達100.08億元，按年增31.4%；按非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現淨利潤45.7億元，多45.9%。單計第四季，富途總營收23.73億元，升4.1%； Non-GAAP實現淨利潤9.51億元。 按業務分類，第四季度交易佣金及手續費收入為9.04億元，利息收入為13.32億元，按年升17.1%，其他收入為1.37億元。 新加坡首次實現盈利 截至去年底，富途牛牛和moomoo應用程式註册用戶數達2,164萬，多10.5%；富途開戶客戶數達356萬，升10.2%；有資産客戶總數擴張至171萬，漲15%，第四季度5.9萬，全年淨增有資產客戶超過22萬人。截至第四季度，客戶總資產達4,856億元，升16.3%。另外，新加坡分公司第四季度首次實現盈利。

富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，年内鞏固了在香港及新加坡市場的行業龍頭地位，同時於國際化業務上成績亮眼，深入海外市場的本地化運營策略。此外，第四季度，集團首次在海外單一市場實現盈利，令國際化進程邁入新階段。 富途放榜後股價走弱，現報59.12美元，跌6.28美元或9.6%。