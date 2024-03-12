企業放榜｜富邦銀行去年賺7.8億 淨利息收入漲32%

富邦銀行(香港)指，截至去年12月底止全年淨溢利為7.84億元，較2022年增長44%，主要由於營運收入升25%，惟部分增長被減值虧損升23%所抵銷。平均股本回報率及平均資產回報率分別為5.02%及0.58%，按年多1.4個百分點及0.14個百分點。
受淨息差改善及生息資產增長帶動，淨利息收入多32%，至21.15億元，利率去年維持高位，令資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率改善抵銷存款成本的增加，淨息差因而擴大30個基點至1.71%。債務證券投資組合和銀行同業貸款增長，令平均生息資產升9%。去年平均客戶存款按年漲13%。
非利息收入跌4%
非利息收入跌4%，至3.55億元。由於去年市場氣氛疲弱，證券經紀和投資服務收入及信貸業務收入分別挫28%及27%。另一方面，保險業務收入及信用卡業務收入皆錄得24%升幅，非利息收入對總營運收入比率為14.4%。
營運支出11.75億元，增12%，由於僱員成本上升及為應對風險管理和監管要求而衍生的專業諮詢服務費用。成本對收入比率從52.9%降至去年的47.6%。
減值虧損總額為3.68億 升23%
另外，減值虧損總額為3.68億元，按年升23%。第三階段的貸款減值虧損(扣除壞帳收回後)及其他資產減值虧損分別為4.27億元及1,600萬元。第一及第二階段貸款減值虧損之回撥及其他金融工具減值虧損回撥分別為5,700萬元及 1,800萬元。於去年12月31日，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.53%，減值貸款覆蓋率則為84.3%。
該行指，持續地緣政治緊張局勢或擾亂全球經濟復甦並影響投資情緒。然而，美國加息周期料將結束，加上內地實施刺激經濟政策，將逐步支撐本地及全球營商氣氛。在充滿挑戰營運環境下，該行繼續採取穩中求進策略，致力提升服務渠道及交付能力，透過實體與虛擬銀行服務無縫結合，在瞬息萬變市場環境保持優勢，續成為客戶首選銀行服務。