企業放榜｜富邦銀行去年賺7.8億 淨利息收入漲32%

富邦銀行(香港)指，截至去年12月底止全年淨溢利為7.84億元，較2022年增長44%，主要由於營運收入升25%，惟部分增長被減值虧損升23%所抵銷。平均股本回報率及平均資產回報率分別為5.02%及0.58%，按年多1.4個百分點及0.14個百分點。

受淨息差改善及生息資產增長帶動，淨利息收入多32%，至21.15億元，利率去年維持高位，令資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率改善抵銷存款成本的增加，淨息差因而擴大30個基點至1.71%。債務證券投資組合和銀行同業貸款增長，令平均生息資產升9%。去年平均客戶存款按年漲13%。