企業放榜｜小鵬去年虧損擴大至103.7億人幣 汽車交付量升17%

小鵬汽車(9868)指，去年虧損擴大至103.7億元(人民幣，下同)，2022年度則蝕91.3億元，非公認會計原則計則蝕94.4億元。營業額306.7億元，升14%，毛利4.5億元，瀉85%，毛利率1.5%，減10個百分點。不派末期息。
該股今日收市報39.8港元，跌1.7%或0.7港元，成交約6.9億港元。美股盤前報10.1美元，漲2.8%。
去年汽車交付量達141,601輛，按年升17.3%，單在去年第四季總交付量為60,158輛，飆1.7倍。
去年第四季收入130.5億元，升1.5倍，錄衍生負債的公允價值收益5.6億元，非公認會計原則淨虧損減至17.7億元，普通股股東應佔淨虧損亦收窄至13.5億元，非公認會計原則普通股股東應佔淨虧損則為17.7億元。
將開啟推出逾10款全新車型大產品周期
小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬指，即將開啟未來3年推出超過10款全新車型大產品周期。堅定地引領高階自動駕駛的技術平權，覆蓋最主流的大眾市場客戶，並且走向全球市場，不斷擴大規模效應、技術優勢，加速技術商業化。小鵬汽車名譽副董事長及聯席總裁顧宏地則指，於去年底在手現金超過450億元，充裕資金讓其更有底氣在激烈競爭環境中實現高質量和高速度的增 長。
預期首季收入升最多53%
另外，該股指，今年1及2月汽車交付量分別為8,250輛及4,545輛。預期今
年首季汽車交付量將介乎21,000至22,500輛，按年增加約15.2%至23.4%，預期總收入將介乎58億元至62億元，按年增加約43.8%至53.7%。