企業放榜｜小鵬去年虧損擴大至103.7億人幣 汽車交付量升17%

小鵬汽車指，去年第四季非公認會計原則淨虧損減至17.7億元人民幣，普通股股東應佔淨虧損亦收窄至13.5億元人民幣。(資料圖片)

去年第四季收入130.5億元，升1.5倍，錄衍生負債的公允價值收益5.6億元，非公認會計原則淨虧損減至17.7億元，普通股股東應佔淨虧損亦收窄至13.5億元，非公認會計原則普通股股東應佔淨虧損則為17.7億元。

將開啟推出逾 10 款全新車型大產品周期

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬指，即將開啟未來3年推出超過10款全新車型大產品周期。堅定地引領高階自動駕駛的技術平權，覆蓋最主流的大眾市場客戶，並且走向全球市場，不斷擴大規模效應、技術優勢，加速技術商業化。小鵬汽車名譽副董事長及聯席總裁顧宏地則指，於去年底在手現金超過450億元，充裕資金讓其更有底氣在激烈競爭環境中實現高質量和高速度的增 長。

預期首季收入升最多 53%

另外，該股指，今年1及2月汽車交付量分別為8,250輛及4,545輛。預期今