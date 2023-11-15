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財經
2023-11-15 18:23:14

企業放榜｜小鵬季蝕39億人幣 銷售成本大於收入

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企業放榜｜小鵬季蝕39億人幣 銷售成本大於收入

小鵬汽車9月底止實體銷售網絡擁有合共395間門店。(資料圖片)

小鵬汽車(9868)公布9月底止上季虧損擴大至38.87億元(人民幣，下同)(41.8億港元)，去年同期蝕23.76億元；總收入85.3億元，按年多25%；但總銷售成本87.57億元，大升85.2%；毛損2.28億元，去年同期錄毛利9.23億元，毛利率為負2.7%，去年同期為13.5%；經營虧損31.6億元，去年則蝕21.77億元；每股淨虧損4.49億元。

集團指，上季汽車總交付量約4萬輛，按季多72.4%9月底止實體銷售網絡擁有合共395間門店。至於近期總交付量，上月錄約2萬輛，累計首10個月約10.14萬輛。

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小鵬汽車｜料第四季進入高速發展大正循環

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，集團今年率先實現智能輔助駕駛在技術和用戶需求的拐點，相信從現在開始的5年，將是智能輔助駕駛大範圍普及的5年。他又指，小鵬將引領智能輔助駕駛在全國的覆蓋，並成為用戶對智能化的首選品牌，上季開始進入了初步正循環，相信今年起一系列變革的效果將會在明年及以後體現得更加明顯，到明年第四季度進入高速發展的大正循環。

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地指，交付量已經連續9個月環比增長，預計隨著新產品和技術降本驅動，毛利率顯著改善，第四季度自由現金流將會更大幅度地改善，為走向長期規模盈利的起點。

小鵬今日收報67.8港元，升4.8港元或7.6%，成交額10.65億港元。

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