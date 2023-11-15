企業放榜｜小鵬季蝕39億人幣 銷售成本大於收入

小鵬汽車｜料第四季進入高速發展大正循環

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，集團今年率先實現智能輔助駕駛在技術和用戶需求的拐點，相信從現在開始的5年，將是智能輔助駕駛大範圍普及的5年。他又指，小鵬將引領智能輔助駕駛在全國的覆蓋，並成為用戶對智能化的首選品牌，上季開始進入了初步正循環，相信今年起一系列變革的效果將會在明年及以後體現得更加明顯，到明年第四季度進入高速發展的大正循環。