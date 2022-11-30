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財經
2022-11-30 19:26:54

企業放榜｜小鵬汽車第三季蝕近24億人幣 料今季收入瀉逾四成

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企業放榜｜小鵬汽車第三季蝕近24億人幣 料今季收入瀉逾四成

小鵬汽車第三季虧損擴大至23.8億元人民幣，去年同期蝕15.9億元人民幣。(資料圖片)

小鵬汽車(9868)指，第三季虧損擴大至23.8億元(人民幣，下同)(26.6億港元)，去年同期蝕15.9億元，非公認會計原則虧損亦擴大至22.2億元。期內總收入68.2億元，按年增19.3%，毛利9.2億元，增12.5%，毛利率13.5%，減0.9個百分點。

上季汽車交付量達29,570輛，按年升15%，按季則減14%，智能運動型轎車P7的交付量為16,776輛，按年少15%。度智能家庭型轎車P5的交付量為8,703輛，飆逾34倍。至於10月總交付量達5,101輛，包括2,104P71,665P5；以及709G3623輛旗艦SUV G9，而上月27G9已在內地超過100座城市開啟規模交付。 截至今年10月底年內累計總交付量達逾10.36萬輛，按年增長56%

汽車交付量料介乎2萬至2.1

該股預期今季汽車交付量介乎2萬至2.1萬，按年減少49.7%52.1%，預期總收入介乎48億至51億元，挫40.4%43.9%

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬指，有信心憑藉行業全面領先的智能化和電動化的技術打造極具競爭力的產品，並且吸引更大的客戶群。名譽副董事長兼總裁顧宏地則指，通過多款新產品和新技術的推出，有信心實現銷量和平均售價的顯著提升。

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