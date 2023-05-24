企業放榜｜小鵬首季虧損23億人幣 料今季交付量減近四成

小鵬汽車(9868)公布3月底止首季股東應佔淨虧損擴大至23.4億元(人民幣，下同)(約26.2億港元)，去年同期虧損17億元，去年第四季度虧損23.6億元；非公認會計原淨虧損為22.1億元，去年同期虧損15.3億元，去年第四季虧損22.1億元。期內收入40.3億元，按年挫45.9%，按季跌21.5%；毛利率1.7%，按年勁瀉10.5個百分點，按季降7個百分點；每股美國存託股基本及攤薄淨虧損2.71元，普通股基本及攤薄淨虧損均1.36元。

小鵬汽車預期今季汽車交付量將介乎21,000至22,000輛。(資料圖片)

首 4 月汽車總交付量 25309 輛

至於今年4月情況，集團總交付量為7,079輛，內累計總交付量為25,309輛。於上月16日，小鵬汽車發布新一代端到端集成技術架構SEPA2.0(智能電動平台架構)，為未來量產車型奠定了基礎。SEPA2.0優化研發效率，節省成本並提升產品體驗。

對於今季度，公司預期汽車交付量將介乎21,000至22,000輛，按年減少36.1%至39%。總收入將介乎45億元至47億元，按年減少36.8%至39.5%。

展望未來，集團指將會以迅速擴大銷量和市場分額作為公司的首要戰略目標。小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，隨著G6和其他新品帶動銷量的快速增長，預期運營現金流大幅改善。

小鵬今日收報34.55港元，跌1.6港元或4.4%，成交額3.35億港元。