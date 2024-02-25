企業放榜｜巴郡去年轉賺7500億 投資日股升值幾多？

「美國股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡( Berkshire Hathaway Inc.)去布去年業績，去年第四季純利375.7億美元(約2,930.5億港元)，按年漲約1.1倍；投資及衍生產品收益290.9億美元，飆1.5倍；經營溢利84.8億美元，揚28%。A股每股盈利26043美元，B股17.36美元。

至於去年全年賺962.2億美元(約7,505億港元)，2022年則蝕227.59億美元，投資及衍生產品收益588.7億美元，2022年則虧損536.1億美元。

難覓投資對象 現金錄新高

集團截至去年底現金錄1,676億美元，為歷來最高；去年回購金額約92億美元，單計第四季為22億美元。巴菲特在致股東信件中表示，巴郡按通用會計準則的淨值為5,610億美元，而標指整體499隻股份則錄8.9萬億美元，即巴郡已佔當中6%。在基數龐大下，他指目前在美國只有少數幾家公司能夠真正推動集團明顯增長，而且還要視乎價格是否吸引，而美國以外幾乎沒有任何公司對巴郡而言是有意義的部署。