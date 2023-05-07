企業放榜｜巴郡首季多賺5.4倍 大談AI 蘋果

「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下巴郡(Berkshire Hathaway)今年首季純利355億元美元(約2,769億港元)，按年大增5.4倍，受保險相關業務等帶動，營業額853.9億美元，漲20.5%，稅前盈利447.6億美元，飆5.4倍，投資及衍生產品利潤274.4億美元，去年同期虧損15.8億美元。

斥 44 億美元回購

期內經營溢利80.65億美元，按年增長12.6%。保險承保利潤為9.11億美元，飆4.4倍；保險投資經營利潤升68.3%，至19.69億美元；鐵路業務公司BNSF經營溢利12.47億美元，跌9%；巴郡能源公司經營溢利4.1億美元，下滑46%。旗下經營汽車險業務GEICO扭虧為盈，期內經營溢利約7億美元，去年同期蝕1.78億美元。巴郡指，期內斥44億美元回購股份，現金增至1306億美元。

巴郡日前舉行股東會，除巴菲特外，其拍檔芒格(Charlie Munger)亦有出席股東會。巴菲特預告巴郡大部分業務利潤將下降，因經濟衰退，令經濟活動放緩，但續看好保險承保業務。

巴菲特大談人工智能(AI)技術，更以原子彈比喻(the creation of the atom bomb)，據悉，巴菲特數月前已獲微軟創辦人蓋茲介紹AI聊天機械人ChatGPT，並開始試用，他說，「當一個東西可以做各樣事情時，就有點擔心，因我們將無法取消它的發明」。

不排除再增持蘋果

另外，巴菲特澄清持有蘋果股份並非佔巴郡投資資產35%比重，現持有約5.6%或逾8.95億股蘋果股份。截至今年3月底止，涉約1510億美元，較去年底增320億美元。坦言兩年前犯過一些錯，沽出部分蘋果股票，並表示當時那個決定是很愚蠢，不排除未來會再增持。