企業放榜｜希慎半年純利1.9億 寫字樓市場未見顯著改善

希慎興業(014)指，中期純利1.9億元，按年飆1.7倍，經常性基本溢利10.2億元，下滑12.2%，基本溢利則跌17%，至10.26億元。第一次中期息維持每股派24仙。績後股價現報17.74元，升1%或0.18元，成交約813萬元。

營業額16.11億元，減9.3%、其中寫字樓收入減7.5%，至7.4億元，商舖收入挫一成，至7.6億元，住宅則瀉17.5%，至1億元。平均約11%商舖樓面面積因利園區重大優化工程而關閉，相應影響已反映在商舖營業額。

商舖業務組合出租率 98%

至於商舖業務組合的出租率為98%，期內大部分續約、租金檢討及新出租物業租金水平均錄得升幅。相比之下，香港寫字樓市場尚未見顯著改善，截至6月底，寫字樓出租率約89%。